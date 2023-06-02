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روغوف: القوات الأوكرانية قصفت مستشفى في قرية روزوفكا بمقاطعة زابوروجيه

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روغوف: القوات الأوكرانية قصفت مستشفى في قرية روزوفكا بمقاطعة زابوروجيه
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن القوات الأوكرانية أطلقت النار اليوم الجمعة على حرم مستشفى في قرية روزوفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وأضاف روغوف: "في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، قصف النازيون الجدد حرم مستشفى في المركز السكني روزوفكا التابع لمنطقة كويبيشيفسكي بمقاطعة زابوروجيه".

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وأشار روغوف إلى أنه يجري في الوقت الراهن، التحقق من وجود إصابات ودمار نتيجة القصف الأوكراني.

يوم أمس الخميس، قصفت القوات الأوكرانية نفس المركز السكني، وأسفر ذلك عن مقتل أحد المدنيين وإصابة آخر بجروح.

المصدر: تاس

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