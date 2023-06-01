بوتين: الأطفال أكبر مصدر للسعادة والخير

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأطفال هم أكبر مصدر للسعادة والخير في الحياة.

وأضاف بوتين أثناء استقباله للعائلات التي استحقت وسام المجد الأبوي لتربية سبعة أطفال أو أكثر: "أكبر مصدر للسعادة والخير هم الأطفال".

وأكد أن عبارة "عش لنفسك يستخدمها الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال ولا يفهمون لماذا ينجب الآخرون آطفالا، وهذه المسألة تثير لدي الكثير من التساؤلات".

وختم بوتين قائلا: "الأنانيون ممن يريدون العيش لأنفسهم، أي من أجل سعادتهم، لا يفهمون أن الأطفال هم أكبر مصدر للسعادة".

المصدر: ريا نوفوستي