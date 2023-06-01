الجيش الروسي يحصل على نظام جديد للحرب الإلكترونية

تقرر تزويد الجيش الروسي بأنظمة "باروديست" للحرب الإلكترونية ودخلت أول قطع من هذا النظام الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية، حسبما نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر في الدفاع الروسية.

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ونظام "باروديست" مصمم للتشويش على الرادارات الموجودة على متن الطائرات وكذلك أنظمة اتصالات الطيران وأنظمة التحكم الآلي.

ويعتبر "باروديست" من أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية سرية، ولم تفصح عن مواصفاته الفنية ولا يعرف حتى مظهره.

وأشار الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، إلى أنه تم تصميم كل منظومة من منظومات الحرب الإلكترونية في روسيا لأداء مهام محددة. وتستهدف بشكل أساسي "أنظمة الاتصال ونقل بيانات التحكم القتالي، والتي تعمل على ترددات مختلفة عند ناقلات مختلفة".

وأوضح قائلا: "هناك نطاقات ترددات مختلفة يتم توزيعها بين المصادر، إذ أن الرادارات والطيران ومعدات الاتصالات ومعدات نقل البيانات والأقمار الصناعية لها نطاقاتها الخاصة.. وتعمل كل منظومة (للحرب الإلكترونية) في نطاقها الخاص، ولكنها تستطيع في نفس الوقت التشويش على أي رادارات أو مصادر تقنية راديوية بشكل فعال، وحتى تعطيلها من خلال زيادة قوة الإشارة".

وذكر الخبير أن نظام "كراسوخا-4" الذي تم تطويره في التسعينيات، والذي يشوش على أنظمة التحكم في الطيران، لا يزال يعتبر نظام حرب إلكترونية حديثا تماما.

وأضاف أنه بناء على العبر الأولية المستخلصة من العملية العسكرية الخاصة، يتم تحسين الأجهزة التي تستخدم فيها، مثلما تم تحسين منظومة "كراسوخا-4" بعد أن شاركت في الأعمال القتالية في سوريا.

وقال ليونكوف: "نواجه أنواعا جديدة من الأسلحة لدى العدو الذي يلجأ إلى أساليب جديدة لحمايتها، ومن الواضح أننا بحاجة إلى إنشاء أنظمة حرب إلكترونية أكثر "انتقائية".. وأضاف: "سنكتشف مدى فعالية باروديست عندما نختبره في القتال".

المصدر: "إزفيستيا"