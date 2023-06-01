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زلزال بقوة 5.2 درجة بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

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زلزال بقوة 5.2 درجة بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
Sputnik ALEXANDR PIRAGIS
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أعلن المكتب المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية عن رصده زلزالا بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 2:01 فجر الخميس حسب التوقيت المحلي (18:01 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو) بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

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وكانت بؤرة الزلزال بعمق 46.3 كلم، على بعد 385 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف شخص.

ويجري جمع المعلومات عن الزلزال، حيث يتم استفسار السكان الذين يقول العديد منهم إنهم شعروا بالهزات الأرضية.

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو وقوع إصابات أو ضحايا جراء الزلزال.

المصدر: تاس

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