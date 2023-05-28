ذكرى العقيد الراحل سيرغي بوريسوفيتش بوستنوف صاحب المآثر العسكرية العظيمة

ارتقى العقيد في الجيش الروسي، سيرغي بوريسوفيتش بوستنوف، أثناء تأديته الواجب العسكري، وأنجز منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة العديد من مهام الخدمة العسكرية.

وارتقى سيرغي بوريسوفيتش بوستنوف في يوم 14 يونيو 2022. وعمل في وسط المناطق الساخنة، وكان ضمن المجموعة "V"، انتقل بعدها إلى غوستوميل بالقرب من كييف، كما شارك في تحرير المدن والبلدات في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية.

ولد سيرغي بوستنوف في الأول من أغسطس 1980 في بلدة ميشكين بمقاطعة ياروسلاف، في عائلة لأب ضابط، وقام بمواصلة المسار العسكري للعائلة.

تخرّج من مدرسة "إيكاترينبورغ سوفوروف العسكرية" عام 1997، وحمل شهادة جامعية من كلية الثقافة والصحافة في الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية.

في عام 2002 تم إرسال العقيد بوستنوف من أجل مواصلة الخدمة العسكرية في قوات وزارة الداخلية الروسية. وبذلك سلك مسارا مهنيا من مراسل إلى محرر في صحيفة "زوركي سينتري" المحلية.

بعد ذلك، خدم في مكتب تحرير المجلة العسكرية "في الموقع القتالي" (نا بايوفوم باستو)، حيث تم تعيينه في الجهاز المركزي التابع للحرس الروسي.

أنجز العقيد الراحل مهام الدعم الإعلامي للأنشطة الخدمية والقتالية للقوات في شمال القوقاز، في الجمهورية العربية السورية، في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ومقابل مآثره العسكرية، حصل العقيد الراحل بوستنوف على تكريم من الدولة – وتقلّد "وسام الاستحقاق للوطن" من الدرجة الثانية، و"ميدالية سوفوروف".



المصدر: المكتب الصحفي للحرس الروسي