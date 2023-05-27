الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أطلقته قوات كييف باتجاه ماريوبول

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم السبت باتجاه مدينة ماريوبول، صاروخا أطلقته قوات كييف، بحسبما ذكره مصدر في السلطات المحلية بالمدينة لوكالة أنباء "تاس".

وأكد المصدر: "اليوم في ماريوبول، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخا".

يشار إلى أنه يوم أمس الجمعة، أطلقت قوات كييف صاروخين بعيدي المدى على ماريوبول، وعلى الأرجح كانا من طراز "ستورم شادو"، التي سلّمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية، في حين لم تقع أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية بالمدينة.

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وفي تصريحات سابقة له، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في حديث لـRT، أن على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأرتيوموفسك، وماريوبول، والمدن الأخرى التي انضمت إلى روسيا.

هذا وقد سبق للجيش الروسي أن حرّر مدينة ماريوبول من قوات كييف التي عاثت في المدينة وروّعت سكانها قبل دحرها واستسلام فلولها بالمئات من نازيي أوكرانيا والمرتزقة الأجانب.

المصدر: تاس