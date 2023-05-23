مدفيديف لـRT: على واشنطن تعويض الأضرار في مدينتي أرتيوموفسك وماريوبول

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في حديث لـRT، أن على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأرتيوموفسك، وماريوبول، والمدن الأخرى التي انضمت إلى روسيا.

وسئل مدفيديف عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الضرر الناجم عن تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي"؟، فأجاب: "ليس هذا الضرر فقط. يجب عليهم دفع الأموال، أو على الأقل تخصيصها لإعادة إعمار مدينتي أرتيموفسك وماريوبول ومن المدن الأخرى التي تم تدميرها بمساعدتهم ودعمهم وأموالهم".

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، السبت الماضي، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت).

وقال في تسجيل مصور من أرتيوموفسك "باخموت": "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتيوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

وسبق للجيش الروسي وحرر مدينة ماريوبول من قوات كييف التي عاثت في المدينة وروّعت سكانها قبل دحرها واستسلام فلولها بالمئات من نازيي أوكرانيا والمرتزقة الأجانب.

المصدر: RT