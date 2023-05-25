زلزال في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا.

وقالت وزارة الطوارئ إنها تلقت معلومات من معهد شميدت لفيزياء الأرض بشأن الهزات الأرضية عن الساعة 22:40 مساء الخميس بشأن وقوع زلزال بعمق 5 كيلومترات، وعلى بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة توابسيه.

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وتلقت سلطات منطقة توابسيه 95 بلاغا من السكان بشأن شعورهم بالهزات الأرضية في 13 مركزا أهليا.

وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات أو ضحايا بنتيجة الزلزال، وعمل كافة مواقع البنية التحتية الحيوية بنظامها الاعتيادي.

المصدر: تاس