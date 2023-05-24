القبض على مهندس في إحدى شركات الصناعات الدفاعية الروسية بتهمة الخيانة العظمى

احتجزت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB مهندسا ومصمما في إحدى شركات الصناعات الدفاعية الروسية تعاون مع المخابرات العسكرية الأوكرانية.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به مركز العلاقات العامة بالهيئة لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء، حيث تابع المركز: "قامت هيئة الأمن الفدرالية بتوثيق واعتراض الأنشطة غير القانونية لمهندس ومصمم بإحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في روستوف على نهر الدون. ووفقا للبيانات الواردة، فقد قام المواطن الروسي المتهم، من فبراير إلى أبريل 2023، في إطار المراسلات على شبكة الإنترنت، بمراسلة موظف قامت مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية بتخصيصه له، ونقل المتهم له معلومات استباقية حول مواقع المؤسسات الصناعية الدفاعية، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي، ومواقع تمركز أفراد القوات المسلحة الروسية في إقليم روستوف على نهر الدون".

وقد رفعت دائرة التحقيق في هيئة الأمن الفدرالية الروسية قضية جنائية بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الروسي بتهمة "الخيانة العظمى" بالتجسس، حيث يواجه المهندس الروسي عقوبة بالسجن مدى الحياة، فيما لم تحدد الهيئة هويته.

المصدر: تاس