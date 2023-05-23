مصادرة وثائق تصميم قاذفة قنابل من الجاسوس الأوكراني المدان في تولا (فيديو)

قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB بمصادرة وثائق تضم رسومات هندسية لتصميم قاذفة قنابل يدوية روسية، وكذلك قاذفة القنابل نفسها وما يشبه كاتم الصوت.

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جاء ذلك وفقا لمقطع فيديو نشرته الهيئة صباح اليوم الثلاثاء، فيما تظهر اللقطات اعتقال الجاسوس الأوكراني من قبل ضباط الهيئة، واكتشاف قاذفة قنابل يدوية ومخططات، ووصف أحد الضباط وراء الكادر الوثائق المكتشفة بأنها "وثائق فنية".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية قد أعلنت أن الحكم الذي أصدرته محكمة تولا الإقليمية ضد المواطن الأوكراني أندريه بيتكيفيتش المدان بتهمة "التجسس" قد دخل حيز التنفيذ".

وقد أوقف ضباط هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنشطة التجسس لبيتكيفيتش، الذي كان يبحث، بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات الأوكرانية، عن موظفين في مؤسسات الدفاع الروسية ممن يحملون أسرارا عسكرية، لتجنيدهم، والحصول منهم على "معلومات عن تطورات مهمة في مجال الأسلحة الصغيرة".

المصدر: نوفوستي