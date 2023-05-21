 
مباشر

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا (فيديو)

أخبار روسيا

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا (فيديو)
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcl8

خرجت 11 عربة لقطار شحن عن مسارها في إقليم زابايكالسكي بشرق روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى انقلاب 8 من العربات، منها 7 فارغة وواحدة محملة بفول الصويا، مضيفة أن الحادث أدى إلى تضرر 200 متر من السكة وكيلومتر من شبكات الكهرباء، دون وقوع إصابات أو وجود تهديد للبيئة.

وتم تعليق حركة القطارات في الجزء المتضرر من خط سكة الحديد، فيما رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة