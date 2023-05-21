خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا (فيديو)

خرجت 11 عربة لقطار شحن عن مسارها في إقليم زابايكالسكي بشرق روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى انقلاب 8 من العربات، منها 7 فارغة وواحدة محملة بفول الصويا، مضيفة أن الحادث أدى إلى تضرر 200 متر من السكة وكيلومتر من شبكات الكهرباء، دون وقوع إصابات أو وجود تهديد للبيئة.

وتم تعليق حركة القطارات في الجزء المتضرر من خط سكة الحديد، فيما رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

المصدر: وكالات