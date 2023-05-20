بوشيلين: سلطات كييف تختنق من الغضب لرؤيتها إعادة إعمار ماريوبول

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن سلطات كييف تختنق من الغضب عند رؤيتها كيف تتم عملية إعادة إعمار مدينة ماريوبول.

وأضاف بوشيلين، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لتحرير ماريوبول: "الغضب يخنق نظام كييف، وهو يرى كيف يتم العمل في إعادة إعمال وتأهيل المدينة، وكيف تعود الحياة السلمية إليها. الليلة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية ضواحي ماريوبول".

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وأشار بوشيلين إلى أن أوكرانيا، أرادت تحويل منطقة دونباس إلى أنقاض، لكن "هذه الخطط الإجرامية فشلت ولم تتحقق. المنطقة ستنهض حتما وستتم إعادة إعمارها".

في 7 مارس من العام الماضي، حاصرت القوات الروسية مدينة ماريوبول، وبحلول 21 أبريل تمكنت من تحريرها بالكامل تقريبا. في تلك الفترة تم تطويق عدة آلاف من المسلحين والعسكريين الأوكرانيين في مصنع "آزوفستال".

وفي منتصف مايو، بدأ هؤلاء المحاصرون في الاستسلام، وفي 20 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول.

المصدر: نوفوستي