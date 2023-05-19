بيسكوف: الوضع الديموغرافي في روسيا صعب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الوضع الديموغرافي في روسيا لا يزال صعبا، ولم تسفر بعد الإجراءات المتخذة لتحسينه عن النتيجة المرجوة".

وشدد بيسكوف، على أنه لم يتم حتى تحقيق النجاح المنتظر في هذا المجال، وأضاف: "وهذا هو المكان الذي لم ننجح فيه بعد".

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وتابع ممثل الكرملين القول: "الديموغرافيا بالذات هي النقطة التي لم نحقق فيها النجاح المطلوب حتى الآن. ولهذا الواقع أسبابه المعروفة والمفهومة تماما: نحن الآن في وضع صعب للغاية من حيث التركيبة السكانية ومن وجهة النظر الديموغرافية".

وشدد بيسكوف على أنه "يتم اتخاذ عدد من التدابير ... لتشجيع السكان على زيادة معدل المواليد، ولكن حتى الآن لم تسفر هذه التدابير عن النتيجة المرجوة. هذه إحدى المشاكل الرئيسية التي نواجهها حاليا".

ونوه بيسكوف بأن موضوع تصحيح الوضع الديموغرافي، يبقى من أولويات الحكومة الروسية، والعمل مستمر لتحقيق ذلك.

وقال: "للأسف، لا يوجد دواء سحري، ولا حبة سحرية هنا، لذا فهذه مهمة طويلة الأمد وسيستمر العمل المكثف لفترة طويلة. للأسف، لن نتمكن من العثور على نتيجة سريعة ولحظية".

المصدر: نوفوستي