رئيس لجنة التحقيقات الروسية يدعو لتأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي

أعلن رئيس لجنة التحقيقات لروسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، عن إمكانية تأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي.

وقال هذا أثناء حديثه يوم السبت في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي. "نحن نتحدث ، في الواقع ، عن الأمن الاقتصادي في ظروف الحرب. والخطوة التالية السير في طريق تأميم القطاعات الرئيسية لاقتصادنا".

في وقت سابق، اقترح باستريكين تغريم المسؤولين الفاسدين في الشركات بقرار من المحكمة دون إلقاء القبض عليهم.

وأشار رئيس لجنة التحقيقات إلى أن الشركات الروسية التي تنفذ عقود الدفاع في الوقت الراهن، يرافقها في بعض الأحيان وقائع فساد وسرقة في مرحلة صعبة تمر بها البلاد.

المصدر: تاس