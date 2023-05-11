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لجنة مختصة بمجلس الدوما تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أخبار روسيا

لجنة مختصة بمجلس الدوما تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
Sputnik VLADIMIR FEDORENKO
مجلس الدوما الروسي (صورة من الأرشيف)
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أيدت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي قرار انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وأكد رئيس اللجنة، ليونيد سلوتسكي، في حديث للصحفيين يوم الخميس، أن اللجنة أيدت القرار بالإجماع.

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يذكر أن المعاهدة تم توقيعها في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم توقيع نسخة محدثة منها خلال قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول.

وأعلنت روسيا عام 2007 تعليق مشاركتها في المعاهدة حتى مصادقة جميع دول الناتو على النسخة المحدثة من المعاهدة، التي صادقت عليها روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وكازاخستان فقط.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 10 مايو مرسوما بشأن انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتمت إحالة مشروع القانون بهذا الصدد إلى مجلس الدوما.

المصدر: نوفوستي

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