روسيا.. إحباط محاولة تخريب بسكك الحديد في منطقة تشيليابينسك

أفاد المكتب الصحفي لدائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي بمقاطعة تشيليابينسك، اليوم الاثنين، بأن أفراد الدائرة احتجزوا 3 مواطنين حاولوا تخريب خط السكة الحديد ليل الأحد.

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وردا على سؤال صحفي حول احتجاز 3 أشخاص متورطين في الحادث الذي وقع في سكك الحديد جنوب الأورال، قال المكتب: "نؤكد واقع احتجاز هؤلاء المواطنين".

وأفاد المركز الصحفي لسكك الحديد لجنوب الأورال، سابقا، بأنه في ليلة 7 مايو الجاري تم تسجيل حريق في خزانات التتابع والبطارية على جزء من سكك الحديد بين التجمعين السكنيين سوبرياك وتسيمزافود. وقد تم التأكيد فيما بعد أن الحريق نجم عن تدخل أشخاص غير مسموح لهم بأعمال النقل بالسكك الحديدية.

المصدر: تاس