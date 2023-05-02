خروج قطار عن مساره في مقاطعة بريانسك الروسية إثر عمل تخريبي

أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، عبر قناتها في "تيليغرام"، عن خروج قطار شحن مكون من 20 عربة عن القضبان، جراء عمل تخريبي، في مقاطعة بريانسك.

وبحسب بيان الشركة: "اليوم في الساعة 19:47 على مسار سنيجيتسكا – بيلي بيريغا، في مقاطعة بريانسك، بسبب التدخل التخريبي وغير القانوني في أعمال النقل بالسكك الحديدية، خرجت قاطرة وحوالي 20 عربة من قطار الشحن عن مسارها".

ومن جانبه أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، هذه المعلومات، ووفقا له، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية بالقرب من محطة سنيجيتسكا، ولم يصب أحد بأذى.

وأضافت شركة السكك الحديدية الروسية، أنه لا يوجد أي حرائق اندلعت في القطار، وأن فرق الإطفاء والخدمات المدنية متواجدة في الموقع، كما تم إرسال قطاري إنقاذ إلى هناك.

وعلقت الشركة حركة المرور في مسار سنيزيتسكايا – بيلي بيريغا، وتم إنشاء مقر عملياتي لتنسيق العمل لإزالة وإصلاح آثار العمل التخريبي.

وفي اليوم السابق، انفجرت عبوة ناسفة على خطوط السكك الحديدية في منطقة أونيتشي. وبسبب هذا، خرجت قاطرة وسبع عربات من قطار شحن عن القضبان، ولم يصب أحد بأذى، وتمت استعادة حركة القطارات على مسار أونيتشي – راسوخا، في مقاطعة بريانسك اليوم.

المصدر: نوفوستي