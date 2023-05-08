مصدر: روسيا قد تستخدم شاحنات بدون سائق خلال عمليتها العسكرية

قال يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لمؤسسة "تقنيات أندرويد"، إنه قد يتم في منطقة العملية العسكرية الخاصة استخدام شاحنات بدون سائق لنقل الذخيرة والبضائع الإنسانية وإخلاء الجرحى.

وأضاف دودوروف: "نعمل في الوقت الحالي، في مجال إنجاز شاحنات بدون سائق يمكنها العمل على الطرق الوعرة لمصلحة القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وربما في المستقبل القريب سنراها تعمل فعلا هناك. وهذه المهمة معقدة كثيرا، فلا توجد بنية تحتية للملاحة والاتصالات لضمان المراقبة المستمرة لحالة وطريق النقل، ولكن مع ذلك يمكن حل هذه المهام".

وشدد دودوروف على أنه توجد اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجموعة واسعة من المهام التي يمكن أن تقوم بها الشاحنات غير المأهولة، بما في ذلك توصيل الذخيرة والأخشاب ونقل الأدوية والطعام وإجلاء الجرحى.

ووفقا له، يتم في الوقت الراهن اختبار نموذج أولي لشاحنة بدون سائق في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر هذه الشاحنة نفسها بشكل فعال".

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه، تم قبل فترة في روسيا نشر مشروع قانون "حول وسائط النقل المؤتمتة للغاية"، والذي ينظم قواعد استخدام المركبات غير المأهولة.

المصدر: نوفوستي