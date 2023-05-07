ادعى أنه كان يمارس الصيد.. الكشف عن تفاصيل احتجاز المشتبه بتفجيره سيارة بريليبين

حاول المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين أثناء اعتقاله إقناع الشرطة بأنه كان يصطاد طائر الحجل قرب بركة، حسبما ذكر أفراد الشرطة الذين احتجزوه.

وحسب إفادات المقدم في الشرطة إيكاترينا سيروتينا والرائد ألكسندر سوكولوف والملازم دميتري فويفودين، فإنهم وإثر تلقي بلاغ بتفجير سيارة بريليبين في قرية بيونيرسكويه بمقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو، توجهوا إلى قرية كوزلوفو المجاورة، التي كان من المرجح أن يحاول الجاني الفرار نحوها.

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وتابعوا أنهم عثروا في غابة قرب القرية على رجل يدعى ألكسندر بيرمياكوف حاول في البداية تضليلهم وقال إنه كان يصطاد طائر الحجل قرب بركة، غير أنه ليس هناك أي بركة أو بحيرة في المنطقة.

وأثار الرجل شبهات لدى الشرطيين، الذين عثر عند تفتيشه على وثيقتي هوية له، إحداهما روسية وأخرى أوكرانية، وفي نهاية الأمر اعترف بيرمياكوف بتورطه في التفجير.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أمس اعتقال ألكسندر بيرمياكوف، المتهم بمحاولة اغتيال بريليبين، مشيرة إلى أنه اعترف بالعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، وبأن الاعتداء نظم بناء على توجيهات من كييف.

وجراء التفجير الذي قتل فيه سائقه، تعرض بريليبين لإصابات عديدة، ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة نيجني نوفغورود.

المصدر: RT