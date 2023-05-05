قديروف يعلن استعداد قوات "أحمد" الروسية لشغل مواقع "فاغنر" في أرتيوموفسك

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، استعداد قوات "أحمد" الخاصة لشغل مواقع قوات "فاغنر" بمدينة أرتيوموفسك "باخموت"، وذلك بعد طلب قائد "فاغنر" انسحابها من هناك في 10 مايو.

وقال قديروف: "إن غادر شقيقنا الأكبر بريغوجين و"فاغنر" مدينة أرتيوموفسك، فإن الأركان الروسية ستفقد في هذه الحالة دور وحدات قتالية ذات خبرة هناك، وعندها فإن الشقيق الأصغر قديروف ومعه قوات "أحمد" مستعدون لشغل هذه المواقع في أرتيوموفسك".

إقرأ المزيد

كما شدّد قديروف على أنه كان يودّ أخذ الكيلومترين المتبقيين في أرتيوموفسك عبر التفاهم والدعم المتبادلين، وليس على حساب أرواح الجنود.

يشار إلى أن بريغوجين أعلن يوم أمس أن قوات "فاغنر" ستغادر أرتيوموفسك (باخموت) في الـ10 من مايو الجاري، بعد أن تسلّم مواقعها لقوات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT