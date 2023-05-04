 
مباشر

الكرملين يرد على ادعاء واشنطن عدم ضلوعها في هجوم المسيّرتين على الكرملين

أخبار روسيا

الكرملين يرد على ادعاء واشنطن عدم ضلوعها في هجوم المسيّرتين على الكرملين
Globallookpress
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v90p

رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريحات البيت الأبيض ونفيه ضلوع واشنطن في هجوم المسيرتين عل الكرملين مؤخرا، مؤكدا أن روسيا "قالت بالتحديد ما أرادته" في هذا الصدد.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، قد نفى مشاركة واشنطن في هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين.

إقرأ المزيد
بيسكوف: الولايات المتحدة تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين
بيسكوف: الولايات المتحدة تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين

وفي وقت سابق، صرّح بيسكوف بأن الولايات المتحدة تقف وراء هذا الهجوم الأوكراني على الكرملين، وأنها هي من اختارت أهداف كييف.

وقال: "مثل هذه المحاولات في كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة تماما. نحن نعلم جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءت الأوامر بذلك".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا