قديروف يرسل دفعة جديدة من المتطوعين للقتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين للقتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 17 شيشانيا.

وذكر قديروف في قناة تيليغرام: أنه تم "إرسال من مطار غروزني الدولي، رحلة جديدة تقل رجالا وطنيين حقيقيين، من المتطوعين المتجهين إلى مواقع العملية العسكرية الخاصة. بدافع ذاتي، قرروا الذهاب إلى دونباس وأوكرانيا لحماية مصالح الوطن الأم، بينهم 17 من أبناء الشعب الشيشاني".

وقال رئيس الشيشان إن المرشحين للانضمام لقوات "أخمات" الخاصة تلقوا تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية في جوديرميس، وقد تولت مؤسسة "أخمات" كافة تكاليف الإقامة طوال مدة التدريب.

وأضاف: "جنود المستقبل راضون عن الظروف وشروط الالتحاق التي توفرها جمهورية الشيشان.

المصدر: ريا نوفوستي.