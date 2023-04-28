بوتين: روسيا ستستمر في المضي قدما نحو أهدافها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن قيم الخدمة المكرسة للناس والوطن، تحدد قوة واستقرار الدولة، وتؤكد وحدة وتماسك الشعب، وأن روسيا ستمضي للأمام فقط، نحو أهدافها العليا المحددة.

وقال بوتين في اجتماع مجلس مشرعي روسيا: "إن قيم الخدمة المكرسة للناس، ولوطننا، تحدد قوة واستقرار سلطة الدولة. إنها تؤكد وحدة وتماسك شعبنا، إنها ضمان أساسي لا يتزعزع فنحن معا سنتغلب على جميع التحديات. وسنمضي بثبات وحزم فقط للأمام، نحو الأهداف الكبيرة والعظيمة المخطط لها.

وأضاف الرئيس الروسي، أن البرلمانيين الروس الأوائل، اعتبروا أن من واجبهم العيش والعمل من أجل وطنهم، ودافعوا بحماس وإخلاص عن مصالح الناس، والاهتمام برفاهية الشعب، والسعي لإفادة وطنهم.

وقال: "في الواقع، دافع العديد من أسلافكم، البرلمانيون الروس الأوائل، بحماسة وإخلاص عن مصالح الشعب، واهتموا برفاهية الشعب، وسعوا إلى إفادة وطنهم، واعتبروا ذلك من واجبهم الأعلى ودعوا للعيش والعمل من أجل الوطن".

وأضاف الرئيس أن هذه المثل الوطنية مهمة في جميع الأوقات، وخاصة بالنسبة لروسيا، بلد الحضارة، وأحد المراكز الأصلية ذات السيادة في العالم الواسع متعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي