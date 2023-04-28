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عقوبة السجن المؤبد لمرتكبي الخيانة العظمى تدخل حيز التنفيذ في روسيا بعد توقيعها من قبل الرئيس بوتين

أخبار روسيا

عقوبة السجن المؤبد لمرتكبي الخيانة العظمى تدخل حيز التنفيذ في روسيا بعد توقيعها من قبل الرئيس بوتين
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
صورة أرشيفية
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تعديلات على القانون الجنائي الروسي يشدد العقوبة على تهمة الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد.

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وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، حيث يتم إجراء تعديلات على المادة 275 من "الخيانة العظمى" من القانون الجنائي لروسيا بالنسبة للتجسس لتصبح عقوبة بالسجن المؤبد لتسريب معلومات تشكل أسرارا للدولة للأجانب، أو الانضمام إلى صفوف العدو أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى لدولة ترعى الأنشطة الموجهة ضد الدولة الروسية.

وكان هذا القانون في السابق يقر عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

المصدر: نوفوستي

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