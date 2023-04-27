 
مباشر

ماتفيينكو: روسيا تواصل تعزيز موقعها على الساحة الدولية

أخبار روسيا

ماتفيينكو: روسيا تواصل تعزيز موقعها على الساحة الدولية
Sputnik ria.ru
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7cj

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، استمرار روسيا في تعزيز موقعها على الساحة الدولية وكسب حلفاء جدد، رغم "هجمات الغرب الشعواء" ومحاولاته بشتى السبل لعزلها.

وكتبت ماتفيينكو في مقال بمناسبة "يوم النظام البرلماني الروسي": "تزامنا مع تشكل هيكلية جيوسياسية جديدة في العالم، أصبح تفاعل مشرّعينا مع زملائهم في الدول الصديقة والبلدان التي لا تقبل الهيمنة والإملاءات الخارجية، أحد أهم التوجهات في سياستنا الخارجية".

إقرأ المزيد
مجلس الاتحاد الروسي: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا
مجلس الاتحاد الروسي: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا

وأضافت: "يظهر الواقع صواب هذا النهج، على الرغم من الهجمات الغربية الشعواء على روسيا بهدف عزلها سياسيا، كما نكتسب حلفاء جددا، ونرسخ مواقفنا على الساحة الدولية".

ولفتت ماتفيينكو إلى أن هذا يتجلّى بوضوح بعدد الطلبات الدولية لعقد اجتماعات بصيغ مختلفة مع البرلمانيين الروس، وأجندة الفعاليات المقبلة، مشيرة إلى أهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية الدولية.

وقالت: "لا يجب أن تكون أكثر نشاطا فحسب، بل وأكثر تركيزا.. الآن الوقت غير مناسب للاجتماعات الرسمية والمراسم، بل لتكثيف الاتصالات وتحقيق نتائج ملموسة في العمل البرلماني الدولي".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا