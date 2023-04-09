مجلس الاتحاد الروسي: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت ماتفيينكو إن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خدعا روسيا طيلة ثماني سنوات، وتحدثا عن التزامهما باتفاقات "مينسك"، فيما كانا يهيئان أوكرانيا للحرب وتسليح قوات كييف.

وأشارت إلى أنه تبيّن الآن أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت لا مفر منها، وأضافت: "لو لم تتخذ روسيا هذا القرار، لتعرضت لعواقب وخيمة".

المصدر: نوفوستي