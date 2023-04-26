أنطونوف: الوفد الروسي إلى الأمم المتحدة لم يكن معزولا

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأنه لا يمكن الحديث عن أي "عزلة" عاناها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أنطونوف للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "الأمريكيين كانوا يريدون تهيئة أجواء باردة أثناء استقبال وزيرنا"، مشيرا إلى أن كل المقاعد في القاعة التي جرى فيه المؤتمر الصحفي للافروف كانت مشغولة.

وتابع: "بالطبع لا يمكن الحديث عن أي عزل للوزير الروسي ووفدنا، حسب رأيي"، مضيفا أن المؤتمرالصحفي "كان سيستمر يومين" لو كان بإمكان الصحفيين طرح كل الأسئلة التي كانوا يريدون طرحها على لافروف.

وأشار إلى أن المندوبين الغربيين "تصرفوا بشكل متكبر وغير لائق" تجاه لافروف خلال جلسات مجلس الأمن الدولي التي حضرها الوزير الروسي، ولكن على الرغم من هذا السلوك جرت كل الفعاليات خلال زيارة لافروف للولايات المتحدة "بشكل بارع وناجح ومثمر".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار نيويورك يومي 24 و25 أبريل الجاري في إطار رئأسة روسيا لمجلس الأمن الدولي. وترأس الوزير جلستين للمجلس وعقد عددا من اللقاءات الثنائية، بما فيها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: تاس