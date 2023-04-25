نواب في الدوما الروسي يدعون لفرض المسؤولية القانونية على "الوشاة"

قال أليكسي نيتشايف زعيم حزب "الناس الجدد"، إن كتلة حزبه في مجلس الدوما الروسي ستقوم بإعداد مبادرة لفرض المسؤولية على كل من يشي بالآخرين وخاصة بالفنانين والمدونين متهمهم بالافتراء.

وأضاف البرلماني في حديث لمراسل "نوفوستي": "نشهد في الوقت الراهن، انتشار وباء من الوشاية وصل إلى درجة أن الكرملين أخذ يعلق على ذلك رسميا. من الصعب عدم الموافقة مع دميتري بيسكوف: فعلا الوشاية أمر مقرف. ظهر في كل أرجاء البلاد أشخاص يقومون بالافتراء طوعا على الفنانين والمدونين بل وحتى على البسطاء من الناس. وتعرض لافتراء هؤلاء ليس فقط المعارضين بل وحتى بعض أبطال العملية العسكرية الخاصة".

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ووفقا له، بسبب هذه الوشايات المغرضة، يضطر رجال الأمن المختصين لتضييع الوقت على دراسة المنشورات على الشبكات الاجتماعية ومشاهدة تسجيلات لمحادثات شخصية خاصة، بدلا من البحث عن المجرمين الحقيقيين.

وشدد على أن أسلوب الوشاية المذكور، بات "وسيلة لتصفية الحسابات".

وأشار نيتشيف إلى أن كتلة الحزب في مجلس الدوما، تعتزم إعداد مبادرة لفرض المسؤولية على هؤلاء الوشاة و"كتبة التقارير".

المصدر: نوفوستي