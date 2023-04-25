البطريرك كيريل: لا يوجد خونة بين حكام روسيا

قال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إنه لم يكن هناك أي خائن بين حكام روسيا، وجميعهم ​​قدموا حياتهم لخدمة الشعب.

وأضاف البطريرك في خطبة بكاتدرائية "كبير الملائكة بالكرملين اليوم الثلاثاء: "حتى لو قمنا بتقييم انتقادي لنشاطات كل من كان في السلطة في روسيا، فبالطبع يمكن كيل المزيد من المديح لبعضهم وكذلك بعض اللوم لبعضهم الآخر، لكن من المؤكد أنه لم يكن هناك أي خائن واحد بينهم".

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وأشار البطريرك إلى أن من بين الشخصيات القيصرية التي تحملت أعلى مسؤولية حكومية في تاريخ روسيا، هناك من نال صفة القداسة لأنهم ليس فقط أتقنوا إدارة البلاد بل وأظهروا القداسة الواضحة خلال الحياة.

وقال: "ويجب على كل من يتواجد في أعلى السلطة اليوم، أن يتخذوا كمثال يحتذى به، ملوكنا وملكاتنا وأمرائنا العظماء والقديسين. لا يمكن مقارنة خدمتهم إلا بالرهبنة لقد عاشوا ليس لأنفسهم، بل لأجل الكنيسة ولأجل الشعب والدولة".

في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني بعد قيامة المسيح (هذا العام في 25 أبريل)، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بيوم "رادونيتسا" - يوم خاص لإحياء ذكرى الموتى.

المصدر: نوفوستي