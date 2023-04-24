بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن إلغاء مشاركة الطيران في عرض عيد النصر بموسكو

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن التعليقات على تقارير إعلامية حول الإلغاء المحتمل للجزء الجوي من عرض عيد النصر سابقة لأوانها، مؤكدا أن الاستعدادات للعرض جارية.

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وردا على سؤال صحفي حول إجراء الجزء الجوي من عرض عيد النصر قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "من السابق لأوانه الإدلاء بمثل هذه التصريحات. لا أريد القيام بذلك".

وأضاف أن "الاستعداد (للعرض) جار، مؤكدا أن العرض سيعقد.

وتابع: "سيكون هذا حدثا مهما للغاية، وتقليديا في 9 مايو. وما هي العناصر التي سيشملها العرض، سنخبركم بذلك في الوقت المناسب. من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

ونقل عدد من وسائل الإعلام الروسية، سابقا، عن مصادر مجهولة أن عرض عيد النصر في 9 مايو القادم في موسكو قد يتم بدون مشاركة الطيران.

وقد اتخذ عدد من المدن الروسية قرارات حول إلغاء عروض عيد النصر في أراضيها لأسباب أمنية.

المصدر: نوفوستي