اليمن.. اغتيال إمام خطيب بعد صلاة العيد بمحافظة شبوة (فيديو)

اغتال مسلحون يوم الجمعة خطيب مصلى العيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقال مسؤول بمكتب محافظة شبوة "إن مسلحين اعترضوا سيارة الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، وأطلقوا النار عليه أثناء عودته إلى منزله بعد الانتهاء من صلاة وخطبة العيد، ما أسفر عن مقتله وإصابة نجله وشقيقه".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال".

وكشفت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" عن تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال الشيخ عبد الله الباني بمدينة بيحان.

وقالت المصادر إن الباني قتل برصاص مسلحين اعترضوا سيارته والتي كان على متنها عائدا من صلاة العيد بمدينة بيحان.

وذكرت أن الباني ومسلحين آخرين قد تخاصموا على خلفية النزاع حول من سيكون خطيبا لصلاة العيد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال.

المصدر: وسائل إعلام يمنية