"لن يتسامح أحد مع ذلك بعد الآن"..  زاخاروفا توضح سبب استدعاء سفراء غربيين للخارجية الروسية

ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استدعاء سفراء ثلاث دول غربية إلى الوزارة تم بعدما تجاوزوا حدود وضعهم الدبلوماسي في محاولاتهم لتعليم روسيا "كيفية العيش".

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وقالت زاخاروفا خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني اليوم الخميس: "أي دبلوماسي.. له الحق في التعبير عن وجهة نظره بشأن قضايا الساعة، وهذه ممارسة عادية تماما.. إلا عندما يتعلق الأمر بإطلاق تعليمات مباشرة للبلد المضيف حول كيفية العيش".

وتابعت: "إن ما يفعله سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يمثل تجاوزا لوضعهم الدبلوماسي الرسمي. وتم استدعاء كل منهم على حدة إلى الخارجية الروسية وأجريت محادثة مع كل منهم".

وشددت زاخاروفا على أنه "قيل لهم إنه إذا تكررت مثل هذه التصرفات، فستترتب عليها قرارات واضحة.. وسيظهر الوقت ما إذا فهموا ذلك أو لا، لكن أحدا هنا لن يتسامح مع ذلك بعد الآن".

وفي وقت سابق، وصفت راخاروفا تصريحات صدرت عن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بعد إعلان الحكم القضائي على المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا الذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا مدانا بالخيانة العظمى، بأنه "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية لروسيا.

المنصدر: "تاس"