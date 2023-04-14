بريغوجين يقلل من أهمية وثائق البنتاغون المسرّبة حول "هجوم كييف المضاد"

اعتبر مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن وثائق البنتاغون والمخابرات الأمريكية التي تم تسريبها حول الهجوم المُضاد الذي يخطط له الجيش الأوكراني، لا تعتبر "استراتيجية".

وذكر بيان المكتب الصحفي لبريغوجين على "تيلغرام": "أؤكد أن الوثائق ذاتها ليست استراتيجية ولا تشكل أي تهديد للقوات المسلحة لأوكرانيا بعد نشرها."

وأضاف أنه في الوثائق المنشورة على شبكة الإنترنت، "كأنها جمعت كل شيء في هذا العالم عبر خيط رفيع."، ومعظم تلك البيانات متوافرة في المصادر المفتوحة.

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بالإضافة إلى ذلك، أشار بريغوجين إلى أن العملية العسكرية من جانب كييف يتحكم بها بشكل استراتيجي تحالف من الغرب بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة.

وكان بريغوجين قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن وثائق البنتاغون قد تم تسريبها بصورة متعمدة بهدف "طرح مسائل معيّنة".

وذكر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف في متنها حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

كما قال البنتاغون إن الجهود المشتركة بين الوكالات الأمريكية تُركز الآن على تقييم التأثير الذي يمكن أن تُحدثه هذه الوثائق على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: RT