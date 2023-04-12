بركان "شيفيلوتش" في كامتشاكا مستمر في الثوران ويقذف عمودا من الرماد إلى 12000 متر

سجل العلماء يوم 12 أبريل قذفا جديدا للرماد من بركان "شيفيلوتش" في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

حيث قذف البركان عمودا من الرماد إلى ارتفاع 10000 متر. جاء ذلك على موقع فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بأن بركان "شيفيلوتش" قذف في الصباح الباكر يوم 12 أبريبل الرماد إلى ارتفاع 8000 متر.

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وجاء في بيان الهيئة الجيوفيزيائية الروسية أن ثوران بركان "شيفيلوتش" مستمر، ووفقا للمعلومات الواردة من الأقمار الصناعية فإن ارتفاع عمود الرماد بلغ 10000 متر فوق منسوب البحر.

كما أكد العلماء أن عمود الرماد المنبعث من البركان امتد لمسافة 350 كيلومترا.

يذكر أن سلطات الطيران الروسية كانت قد أفادت في 11 أبريل بأن ثوران أحد أكبر البراكين في شبه جزيرة كامتشاتكا "شيفيلوتش" يمكن أن يشكّل خطرا على الرحلات الجوية الداخلية والدولية. وأشارت وكالة النقل الجوي المدني أيضا إلى أن انبعاثات البركان قد تم منحها رمز الخطر الأقصى الأحمر بحسب تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي صباح يوم 11 أبريل، ثار بركان "شيفلوتش"، ما أسفر عن وصول عمود الرماد إلى ارتفاع 20 كيلومترا. وكات السماء مغطاة بسحابة من الرماد على مدى عدة عشرات من الكيلومترات.

وقد بلغت سماكة الطبقة من الرماد التي تغطي الثلج في البلدات المحيطة بالبركان، 8 - 10 سنتيمرات.

المصدر: لينتا.رو