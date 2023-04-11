 روسيا تصنف منظمة غير حكومية ألمانية كيانا غير مرغوب فيه

أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم الثلاثاء أن المنظمة غير الحكومية الألمانية "منتدى المجتمع المدني الروسي والاتحاد الأوروبي"، غير مرغوب فيها في روسيا.

وقالت النيابة العامة في بيان لها: "بناء على نتائج التفتيش، قرر مكتب المدعي العام في روسيا تصنيف أنشطة المنظمة غير الحكومية الأجنبية (الألمانية) منتدى المجتمع المدني بين روسيا والاتحاد الأوروبي غير مرغوب فيها على أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن "المنتدى" عبارة عن مؤسسة شبكية تضم حوالي 180 منظمة غير حكومية روسية وأوروبية، وتابع:

تهدف أنشطتها إلى إقامة تفاعل بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الروسية، وجمع المعلومات حول الأوضاع الداخلية في روسيا، وإقامة اتصالات مع "المهاجرين السياسيين" الروس من أجل استخدامهم للإضرار بمصالح روسيا

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وذكر البيان أن "منتدى روسيا الاتحاد الأوروبي" ينفذ البرامج والمشاريع ويعد التقارير وينشر المقالات والدراسات ويعقد المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تشويه سمعة قيادة روسيا"، إضافة إلى كونه يتعاون مع الروس المصنفين وكلاء أجانب، وكذلك مع المنظمات التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها.

وخلص بيان النيابة العامة الروسية إلى أن نشاط "المنتدى" يهدد "أسس النظام الدستوري وسلامة أراضي روسيا وأمنها".

المصدر: "نوفوستي"