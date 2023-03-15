المدعي العام الروسي: هناك الكثير من الراغبين في تعكير صفو سلام الروس وإثارة الخوف والذعر

أفاد المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف بأنه تم إعلان نشاط 23 منظمة أجنبية غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية في عام 2022.

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وقال كراسنوف في خطاب ألقاه في الجلسة الموسعة لهيئة رئاسة النيابة العامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "خلال العام الماضي تم بمبادرتنا إعلان 23 منظمة دولية غير حكومية غير مرغوب فيها. وإضافة إلى ذلك تم حظر نشاط 17 منظمة أخرى بشكل كامل".

وأضاف أن المدعين العامين طلبوا في العام الماضي حظر 125 ألف صفحة إلكترونية تتعلق بانتشار معلومات مزيفة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعملية التعبئة الجزئية.

وأوضح: "هناك الكثير من الراغبين في تعكير صفو سلام الروس وإثارة الخوف والذعر. وتزداد الطرق التي يستخدمونها تعقيدا في كل مرة. كما تضاعفت الدعاية المعادية لروسيا والدعوات إلى العنف والعمليات الجماعية غير القانونية. وهذه العمليات مصحوبة بتنشيط المنظمات الغربية غير الحكومية والقطاع الروسي غير التجاري الخاضع لهذه المنظمات".

ودعا كراسنوف موظفي النيابة العامة الروسية لـ "مواصلة عملهم بالتعاون الوثيق مع هيئات الأمن وضمان الحماية ضد الإرهاب للبنية التحتية الحيوية والنقل والأماكن المزدحمة"، مشددا على أنه "من الضروري أن يشعر المواطنون بالهدوء والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياتهم وصحتهم".

المصدر: تاس + إنترفاكس