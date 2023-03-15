بوتين: روسيا تقف على طريق تغيرات إيجابية

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن روسيا تقف على طريق تغيرات إيجابية وتعزيز سيادتها واستقلالها.

وأضاف الرئيس بوتين، في كلمة خلال الجلسة الموسعة لهيئة رئاسة النيابة العامة في روسيا: "نقف أمام العديد من المهام الهامة ونواجه الكثير من المشاكل الأخرى التي لم تحل بعد، لكننا معكم في مرحلة التغييرات الإيجابية واسعة النطاق التي تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة واستقلالها ومستقبل روسيا وتهيئة الظروف لتطورها الواثق. لكن على الرغم من أننا نعيش في عصر التغيير، فإننا نعمل معكم في نظام منظم جيدا وفي بيئة مستقرة، وفي بيئة أعمال قائمة على ثقة مواطني روسيا".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أنه يجب على السلطات أن ترد على ثقة المواطنين بها، بواسطة العمل المثمر والنتائج الجيدة، وكذلك من خلال ضمان العدالة، وهو أمر مهم بشكل خاص للمجتمع.

وقال الرئيس الروسي: "وفي هذا القسم بالذات، يبدو دور النيابة العامة في غاية الأهمية ويتمتع بقيمة كبيرة، وكما يقال في مثل هذه الحالات، من الصعب المبالغة في تقديره. لا شكل في أن دور وأهمية النيابة العامة في غاية الأهمية في جميع مجالات حياتنا. هذا مهم دائما، وفي ظروف اليوم يكون مهما بشكل أكبر مرتين أو ثلاث مرات. نحن نعقد الآمال الكبيرة عليكم".

المصدر: نوفوستي