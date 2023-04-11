الأمن الفيدرالي الروسي: مخابرات أوكرانيا تحاول تخريب الشباب الروسي وزعزعة القوقاز

قال ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي، إن الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة، تحاول على خلفية العملية العسكرية الخاصة، توريط شباب روسيا في نشاطات تخريبية وإرهابية.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "اليوم الثلاثاء ترأس بورتنيكوف جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وخلالها أشار إلى أن الهيئات الأمنية المختصة الأوكرانية والغربية، باشرت بعد بدء العملية الخاصة، بتنفيذ عمليات تجنيد عقائدية شرسة تستهدف المواطنين الروس، وخاصة الشباب لإشراكهم في عمليات التخريب وفي تنفيذ الأنشطة الإرهابية والمتطرفة".

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ووفقا للبيان، تمكن رجال الأمن منذ فبراير عام 2022 من منع وقوع 118 جريمة إرهابية بواسطة الشباب والقاصرين.

وحسب البيان، تشمل الجرائم الإرهابية ليس فقط التحضير لهجمات إرهابية، بل والتجند في المنظمات الإرهابية والدعوات العامة للإرهاب، واحتجاز الرهائن، وما إلى ذلك.

وفي كلمته، شدد بورتنيكوف، على أن جهود التنظيمات الإرهابية الدولية، لزعزعة استقرار الوضع في شمال القوقاز، لا تضعف بتاتا.

المصدر: نوفوستي