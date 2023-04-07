أعلن مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا أن كييف تستعد لاستفزاز بمقاطعة سومي يحاكي "استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية"، لصرف أنظار العالم عن جرائم نازيي قوات كييف.

وذكر المقر أنه تم نقل مواد سامة إلى المنطقة حتى يتمكن الخبراء الغربيون من تسجيل "استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية".

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وأضاف: "يجري بإشراف مكتب رئيس أوكرانيا، التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".

كما تمّت الإشارة إلى أن كييف خطّطت لحملة إعلامية ضد روسيا لصرف انتباه العالم عن حقائق الأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبها نازيو نظام زيلينسكي ومرتزقته.

المصدر: RT