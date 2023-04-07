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كيف يقيم الروس أداء بوتين؟

أخبار روسيا

كيف يقيم الروس أداء بوتين؟
Sputnik
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جاء في استطلاع للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام"، أن 81% من المواطنين الروس يقيمون نشاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأغلب بشكل جيد.

وذكر 79٪ من الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يثقون بالرئيس الروسي.

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وردا على سؤال عن كيفية تقييمهم لأداء الرئيس بوتين في منصبه، قال 81٪ من الروس المشاركين في الاستطلاع، إنهم يرون أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، وأجاب 8٪ بأنه كان سيئا إلى حد ما، و 11٪ وجدوا صعوبة في الإجابة.

وأعرب 79٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، عن ثقتهم في بوتين، وقال 11٪ إنهم لا يثقون بالرئيس بوتين، وذكر 10٪ أنه يصعب عليهم الإجابة عن هذا السؤال.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل وشمل 1500 شخص من 104 مراكز سكنية في 53 من الكيانات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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