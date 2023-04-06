ثلث الأمريكيين فقط يعتبرون بايدن جديرا بإعادة انتخابه

أظهر استطلاع للرأي نشرته CNN اليوم الخميس، أن ثلث الأمريكيين فقط يعتبرون الرئيس جو بايدن جديرا بإعادة انتخابه لولاية ثانية العام المقبل.

وكشف الاستطلاع الذي أجري في مارس الماضي أن تصنيف الإجماع على بايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى نسبة 42% عن 45% في يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، وبحسب البيانات الحديثة، فإن نسبة 57٪ من الناخبين لا يوافقون على أداء الرئيس بايدن في الوقت الحالي (مقابل نسبة 55٪ قبل شهرين).

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وبشكل عام، عبّر 32٪ فقط عن ميلهم للاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس.

وكشف الاستطلاع أن الرئيس الأمريكي الحالي يتمتّع بأدنى مستوى من شعبيته بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، حيث يؤيد 26٪ فقط من المستطلعة آرائهم إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.

يُشار إلى أنّه في وقت أوائل ديسمبر من العام الماضي، كانت هذه النسبة تقف عند مستوى 36٪.

وذكرت CNN، أنه من غير الممكن لنتائج هذه الدراسة أن تعكس أي تحول في الرأي العام فيما يتعلق بعمل بايدن بعد حدوث منعطف جديد في "قضية ترامب".

المصدر: نوفوستي