زلزال بقوة 6.0 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا

أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وقال الفرع في بيانه اليوم الجمعة: "وقع مركز الزلزال على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. ومركزه على عمق 94.3 كلم، وبلغت قوته 6.0 درجات".

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من جانبه، ذكر المكتب الصحفي في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، أنه تم في الساعة 13:22 (05:22 بتوقيت موسكو) تسجيل وقوع زلزال على مسافة 150 كلم جنوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادئ.

ونقل مراسل "تاس"، عن مختصين في علم الزلازل، قولهم إن سكان سيفيرو كوريلسك في جزيرة باراموشير شعروا بهزات بقوة تتراوح بين ثلاث إلى أربع درجات.

وأكد الخبراء، أنه خلال وقوع زلزال بهذه القوة، يشعر السكان بالاهتزازات الأرضية بشكل ملحوظ.

وشددت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، على أنه يتم حاليا فحص المباني والمنشآت للتحقق من سلامتها.

المصدر: تاس