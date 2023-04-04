لافروف: الاتحاد الأوروبي خسر روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتحاد الأوروبي "فقد" روسيا، وأن موسكو تعتبر الاتحاد كيانا "غير صديق".

وقال لافروف في تصريح لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، إن "الاتحاد الأوروبي فقد روسيا. وهذا ذنبه، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالذات وقادة الاتحاد يتحدثون علنيا عن ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، حسب تعبيرهم".

وتابع: "وهم يزودون نظام كييف المجرم بالأسلحة والذخيرة ويرسلون إلى أوكرانيا مدربين ومرتزقة. ولهذه الأسباب ننظر إلى الاتحاد الأوروبي بمثابة كيان غير صديق".

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وأضاف أن موسكو خرجت باستنتاجاتها من هذا الوضع، وأنها سترد على الخطوات غير الودية "بشدة في حال الضرورة، انطلاقا من المصالح الوطنية الروسية ومبدأ الرد بالمثل المتبع في الدبلوماسية".

وأشار إلى أنه "إذا تخلى الأوروبيون عن النهج المعادي لروسيا واختاروا الحوار المبني على الاحترام المتبادل مع موسكو، سندرس مقترحاتهم وسنتخذ القرارات انطلاقا من مصالحنا الوطنية وفقا لما حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".

وأكد لافروف أن جغرافيا زياراته الخارجية "تعكس أولويات روسيا في الساحة الدولية" المثبتة في المفهوم الجديد للسياسة الخارجية.

المصدر: تاس