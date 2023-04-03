القوات الروسية المحمولة جوا تتسلم سلاحا "يثير الذعر" لا مثيل له في الترسانة الغربية (فيديو)

لأول مرة في تاريخها تسلمت القوات الروسية المحمولة جوا أنظمة قاذفات "الشمس الحارقة" المحدثة من نوع "TOS-1A".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين، "لأول مرة في تاريخ القوات المحمولة جوا، تم اليوم في مقاطعة ساراتوف، تزويد أحد التشكيلات لقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المحدثة TOS-1A".

وصرح مدير جهاز الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المحمولة جوا، العقيد أليكسي غونشاروف، بأن هذه الأنظمة "ليس لها مثيل في الترسانات الغربية للأسلحة"، وهي "تثير الذعر في أعدائنا".

وأضاف: "أنا واثق من أن استخدامها سيقرب انتصارنا".

المصدر: نوفوستي