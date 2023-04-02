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مقتل عسكري وإصابة 15 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مقهى وسط سان بطرسبورغ (صورة)

أخبار روسيا

مقتل عسكري وإصابة 15 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مقهى وسط سان بطرسبورغ (صورة)
Globallookpress
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قتل القائد العسكري فلادلين تاتارسكي في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورغ، وأصيب 15 آخرون، وذكرت خدمة الطوارئ أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام زرعت في مقهى "ستريت بار".

وذكرت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة.

مقتل عسكري وإصابة 15 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مقهى وسط سان بطرسبورغ (صورة)

وتوفي في هذا الانفجار القائد العسكري فلادلين تاتارسكي، وأصيب معه 15 آخرون، وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

هذا وقد وصل المدعي العام في سان بطرسبورغ، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

المصدر: تاس

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