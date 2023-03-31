استطلاع يكشف نسبة الروس الواثقين ببوتين

أعلن المركز الروسي لدراسة الرأي العام أن أكثر من 80% من مواطني روسيا يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه صندوق "الرأي العام" أن معظم المشاركين في الاستطلاع أي 80% "يثقون برئيس الدولة، فيما اعترف 12% بأنهم لا يثقون، وامتنع 8% عن الإجابة عن هذا السؤال.

كما قال 82% من الذين شملهم الاستطلاع إن بوتين يعمل في منصبه بشكل جيد، ولم يتفق معهم 9%، في حين لم يتمكن 9% من الإجابة عن هذا السؤال.

وأجري هذا الاستطلاع في 24-26 مارس بمشاركة 1500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 104 تجمعات سكنية في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي