الإدارة الدينية لمسلمي روسيا تسمح للمشاركين في العملية العسكرية بعدم الصيام في رمضان

قال كامل ساميغولين، رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في تتارستان، إن المسلمين المشاركين في العملية العسكرية مسموح لهم بألا يصوموا خلال شهر رمضان.

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وحسب كامل ساميغولين، فإن ذلك لن يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.

وقال رئيس الإدارة الدينية في مؤتمر الفيديو الذي عقد بين موسكو وعاصمة تتارستان قازان، إنه في ظل ظروف معينة يُسمح لهم بالإفطار. وشدد على أن "هذا ينطبق أيضا على الجنود الذين لم يصلوا بعد منطقة العملية العسكرية الخاصة، وعلى كل حال فإنه قرار في يد كل جندي".

قال كامل ساميغولين:" يمكنك الصيام إذا كانت هناك ظروف لذلك، وفي حال لم تتوفر الظروف يمكن تأجيل الصيام إلى وقت آخر".

المصدر: لينتا.رو