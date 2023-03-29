بيرو تسلّم روسيا مصرفيّا متهما باختلاسات وسرقة

أعلنت وزارة الداخلية الروسية تسلّمها من بيرو المدير السابق لمكتب أحد المصارف الروسية، المطلوب بتهمة الشروع في اختلاس مبالغ مالية من المصرف، وسرقة أموال من جهة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك للصحفيين يوم الأربعاء، أن ليونيد لافروف متهم بالتآمر عام 2016 مع أشخاص آخرين لاختلاس الأموال، وسرقة مبالغ كبيرة من المصرف ووكالة تأمين.

بدورها، أشارت النيابة العامة إلى أن لافروف كان يعمل في مصرف "روس غوس ستراخ بنك"، وسرق منه 9 ملايين روبل (أكثر من 116 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي)، وحاول مع أعوانه اختلاس أكثر من 211 مليون روبل (نحو 2.74 مليون دولار) من شركة تأمين.

وحسب الداخلية الروسية، فإن لافروف هرب إلى الخارج، وتم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه في 2017، وفي أكتوبر 2021 تم توقيفه في بيرو.

وأكدت أن السلطات البيروفية سلمت المتهم لرجال الأمن الروس في مطار ليما، يوم الأربعاء، لنقله إلى روسيا، حيث من المقرر أن يخضع للمحاكمة في مدينة ياروسلافل.

المصدر: نوفوستي