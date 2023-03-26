بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيده تأسيسه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجال الحرس الوطني في عيدهم، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.

وقال: "أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية".

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كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف صنوفها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث.

وأضاف: "أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطوّر الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم".

المصدر: RT