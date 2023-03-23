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الحرس الروسي يمنع انفجارا في أحد خطوط الكهرباء في جمهورية دونيتسك

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الحرس الروسي يمنع انفجارا في أحد خطوط الكهرباء في جمهورية دونيتسك
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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خلال استطلاع هندسي للمنطقة، عثر خبراء المتفجرات من الحرس الروسي على متفجرات مربوطة بعمود خط كهرباء عالي الجهد في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للحرس الجمهوري، حيث تابع التقرير: "في سياق الاستطلاع الهندسي للمنطقة، اكتشف خبراء الألغام من الحرس الروسي عبوة ناسفة مربوطة بقاعدة أحد أعمدة خطوط الكهرباء عالية الجهد بالقرب من إحدى القرى بجمهورية دونيتسك الشعبية".

ووجد الخبراء أن الأكياس المشبوهة تحتوي على قطعتي معدن من الزنك مملوءة بالكامل بخراطيش من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وقد استمرت عملية نزع الألغام عدة ساعات، حيث قام الحرس الوطني الروسي بفصل المتفجرات بعناية عن الدعامة ونقلها عشرات الأمتار من خط الكهرباء ودمرها بعبوة علوية.

وتقوم فرق إزالة الألغام التابعة للحرس الروسي يوميا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بتفتيش نقاط توزيع المساعدات الإنسانية والمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والأراضي الواقعة على طول خطوط الكهرباء والمؤسسات البلدية والمباني السكنية، وتدمير مخابئ الذخيرة.

المصدر: نوفوستي

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